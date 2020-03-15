Самедов: «Коронавирус — это не смешно»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в мире.
Ситуация с коронавирусом дошла до момента, когда уже совсем не смешно. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство. Каждый день читаю в интернете, что спортсмены все чаще сдают положительные тесты. Не надо относиться к этому легкомысленно. Стоит ли перенести проводимые соревнования? Конечно.
Сам я нечасто хожу на матчи. Был на игре «Спартак» – «Краснодар», а, например, от похода на «Спартак» – «Динамо» (2:3) в КХЛ отказался за день до матча. И в ближайшее время воздержусь от посещения крупных мероприятий. Собирался поехать в Европу навестить друга Андря Воронина, но рейс отменили. Он не может выехать, я не могу к нему приехать. Сейчас в этом нет смысла. Никому не хочется попасть по возвращении из другой страны в 14-дневный карантин. Поэтому лучше никуда не ехать, а сидеть дома.