Самедов: «Коронавирус — это не смешно»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в мире.

Ситуация с коронавирусом дошла до момента, когда уже совсем не смешно. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство. Каждый день читаю в интернете, что спортсмены все чаще сдают положительные тесты. Не надо относиться к этому легкомысленно. Стоит ли перенести проводимые соревнования? Конечно.