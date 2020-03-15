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Самедов: «Коронавирус — это не смешно»

сегодня, 12:38

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в мире.

Ситуация с коронавирусом дошла до момента, когда уже совсем не смешно. Эта проблема вызывает серьезное беспокойство. Каждый день читаю в интернете, что спортсмены все чаще сдают положительные тесты. Не надо относиться к этому легкомысленно. Стоит ли перенести проводимые соревнования? Конечно.

Сам я нечасто хожу на матчи. Был на игре «Спартак» – «Краснодар», а, например, от похода на «Спартак» – «Динамо» (2:3) в КХЛ отказался за день до матча. И в ближайшее время воздержусь от посещения крупных мероприятий. Собирался поехать в Европу навестить друга Андря Воронина, но рейс отменили. Он не может выехать, я не могу к нему приехать. Сейчас в этом нет смысла. Никому не хочется попасть по возвращении из другой страны в 14-дневный карантин. Поэтому лучше никуда не ехать, а сидеть дома.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:51
Жаль, что не все это понимают
112910415
112910415
сегодня в 13:49
очень даже не смешно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:36
Нужно отказаться от зенита
Палыч82
Палыч82
сегодня в 13:22
Столько футболистов гриппуют постоянно, очередной простуды испугались... Устроили мировой кризис на пустом месте посредством 4 власти
ermak6848
ermak6848 ответил Parma1972
сегодня в 13:19
Самедов,как эксперт,рассуждающий о вирусных инфекциях,вот где смешно
Главный клизьмотолок в стране...
Parma1972
Parma1972
сегодня в 13:15
Самедов,как эксперт,рассуждающий о вирусных инфекциях,вот где смешно
BP
BP
сегодня в 13:15
разумно.
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