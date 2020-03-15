Иванов: «„Урал“ попал под каток „Зенита“»

Президент «Урала» Григорий Иванов, считает, что его команда попала под каток петербургского «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ .

Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток «Зенита». Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось.