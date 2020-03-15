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Иванов: «„Урал“ попал под каток „Зенита“»

сегодня, 13:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов, считает, что его команда попала под каток петербургского «Зенита» в матче 22-го тура РПЛ.

Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток «Зенита». Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:53
"дали некоторым лидерам отдохнуть"
охранять ворота, как парни Вадика Евсеева, не стали ...
какой ещё результат был возможен ?
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 13:45
бывает!что ж поделать уралу?продолжать играть!
tolctoy
tolctoy
сегодня в 13:32, ред.
Президент «Урала» Григорий Иванов, считает, что его команда легла под денежный каток петербургского «заката».
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:25
" Зенит" не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство.
(Циолковский К.Э) Гос.Дума. 2020 г. Прения после выступления Терешковой..
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