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Дзагоев: «Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для успеха»

сегодня, 13:57

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, почему у команды случаются спады.

Спады из-за неопытности? Думаю, да. Раньше превалировали ветераны, сейчас молодежь. Само собой, это сказывается. 70-80 процентов игроков у нас пока мало сталкивались с большими матчами, и тут нужно иметь понимание того, что просто так в концовке ты не выиграешь, так не бывает. Забить этот самый один гол и довести матч до победы при счете 0:0 чрезвычайно тяжело. Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для общего успеха, то есть каждый наш игрок должен добавить еще по одному проценту, вытягивать из себя резервы.

Ранее Дзагоев прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ против «Уфы».

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 14:15
Вот и научи их этому, Алан...
VIPded
VIPded
сегодня в 14:14
Удачи ЦСКА!!!
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