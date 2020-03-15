Дзагоев: «Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для успеха»

Полузащитник ЦСКА рассказал о том, почему у команды случаются спады.

Спады из-за неопытности? Думаю, да. Раньше превалировали ветераны, сейчас молодежь. Само собой, это сказывается. 70-80 процентов игроков у нас пока мало сталкивались с большими матчами, и тут нужно иметь понимание того, что просто так в концовке ты не выиграешь, так не бывает. Забить этот самый один гол и довести матч до победы при счете 0:0 чрезвычайно тяжело. Нужно давать не сто процентов, а сто один процент для общего успеха, то есть каждый наш игрок должен добавить еще по одному проценту, вытягивать из себя резервы.