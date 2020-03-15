Экс-владелец «Ротора»: «Просил БТР у МВД, чтобы перевезти семью Павлюченко»

Экс-владелец «Ротора» Владимир Горюнов рассказал про переход из ставропольского «Динамо» в волгоградский клуб в 2000 году.

В Ставрополе я заключил соглашение с отдельными товарищами о трансфере Павлюченко в «Ротор», потом уже сообщил об этом президенту клуба. Тот только попросил, чтобы Роман доиграл сезон у них. А с Ромой мы договорились, что его семью я тоже в город перевезу. Но тогда в регионе была какая-та заварушка, опасно было. В итоге просил министра внутренних дел Виктора Новикова выделить мне БТР, чтобы перевезти родителей Ромы в Волгоград. Их сопроводили прямо до Волгограда. Потом дал там им квартиру, Роме — тоже. А папу его устроил на работу в клуб водителем автобуса.