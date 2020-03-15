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Экс-владелец «Ротора»: «Просил БТР у МВД, чтобы перевезти семью Павлюченко»

вчера, 14:43

Экс-владелец «Ротора» Владимир Горюнов рассказал про переход Романа Павлюченко из ставропольского «Динамо» в волгоградский клуб в 2000 году.

В Ставрополе я заключил соглашение с отдельными товарищами о трансфере Павлюченко в «Ротор», потом уже сообщил об этом президенту клуба. Тот только попросил, чтобы Роман доиграл сезон у них. А с Ромой мы договорились, что его семью я тоже в город перевезу. Но тогда в регионе была какая-та заварушка, опасно было. В итоге просил министра внутренних дел Виктора Новикова выделить мне БТР, чтобы перевезти родителей Ромы в Волгоград. Их сопроводили прямо до Волгограда. Потом дал там им квартиру, Роме — тоже. А папу его устроил на работу в клуб водителем автобуса.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 20:52
Понты! Это Павлюк выставил условие при переходе в Ротор, чтобы его родителей пристроили. В итоге: папа стал водителем автобуса, а мама, если не ошибаюсь в бухгалтерии работала. Такие вот дела у нас в Сталинграде были. Горюн любит попиариться, так что, господа, не принимайте его слова близко к сердцу)))) P.S. У нас до сих пор Павлюченко называют "сын водителя автобуса")))). А Горюнову, нужно в своё время было привлекать спонсоров в клуб, а не банкротить его, а он понтовался, дескать: "на футболках МОИХ футболистов бкдет только слово "Ротор" написано".
ABir
ABir
вчера в 18:41
Вот это забота! Комплексный и всесторонний подход
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:24
Молодец. ...уважуха
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:53
Респект
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