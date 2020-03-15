Матвеев: «Мы очень плохо начали оба тайма»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 22-го тура РПЛ .

Мы очень плохо начали оба тайма. Это стоило нам победы. «Сочи» плотно играет в обороне, много моментов при такой игре не бывает. Мы имели моменты, но не реализовали их.

Поле не позволяло играть быстрее. Плюс соперник был сверхмотивирован, хорошо выстроил свои оборонительные действия.

Не удивила ли сверхмотивация «Сочи»? Нет, сейчас она у всех, любой результат может оказать большое влияние. Каждая команда настраивается как на последнюю игру.