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Матвеев: «Мы очень плохо начали оба тайма»

вчера, 16:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 22-го тура РПЛ.

Мы очень плохо начали оба тайма. Это стоило нам победы. «Сочи» плотно играет в обороне, много моментов при такой игре не бывает. Мы имели моменты, но не реализовали их.

Поле не позволяло играть быстрее. Плюс соперник был сверхмотивирован, хорошо выстроил свои оборонительные действия.

Не удивила ли сверхмотивация «Сочи»? Нет, сейчас она у всех, любой результат может оказать большое влияние. Каждая команда настраивается как на последнюю игру.

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Все комментарии
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 18:16
Как то странно, Краснодар выиграл предыдущий матч и все восторгались Мусаевым, а как проиграли так Матвеев отдувается...
112910415
112910415
вчера в 17:33
спустили в канализацию свой главный шанс !
beefs
beefs
вчера в 17:27
а чего же вы не настроились? с таким настроем забудьте о ЛЧ.
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