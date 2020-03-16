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Дм. Тарасов: «Можно уже играть через три месяца»

вчера, 09:07

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ» рассказал о своей операции в Италии после перелома ноги.

Почему решил делать операцию в Италии? Там была предыдущая операция, этот же хирург — у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: «Ты что здесь делаешь?»

У меня перелом малой берцовой кости. Большая берцовая — это сложнее, малая — это еще, можно сказать, так… Со смещением, поэтому была операция. Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца.

23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает в клинике. Он сказал: «У нас вообще страшно. Сейчас меня из страны не выпустят».

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Сп62
Сп62
вчера в 13:00
Как раз к Чемпионату Европы успеет.
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