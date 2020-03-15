ГлавнаяНовости

Аршавин: «„Ростову“ не хватает духа победителя»

вчера, 22:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом».

Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да. 

Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всё равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА (3:2) был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черданцев: «Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро»
Сегодня, 09:19 Комментарии4
Дм. Тарасов: «Можно уже играть через три месяца»
Сегодня, 09:07 Комментарии0
Сабитов: «„Зенит“ вполне мог забивать ещё больше»
Сегодня, 08:50 Комментарии3
Тренер «Томи»: «Как жителей Сибири можно напугать коронавирусом?»
Сегодня, 08:15 Комментарии3
Бубнов: «Победы „Сочи“ — прямой результат работы Федотова»
Сегодня, 08:02 Комментарии5
Васин: «Пришлось весь матч играть с „автобусом“»
Сегодня, 00:13 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:58
вот арша!вот просветил!!! а то мы гадали в чём дело? у самого то был дух ?? становишся таким же как губерня!!!балабол!!!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 02:23
И еще Ростову не хватает своего Крыховяка. На данный момент лучший игрок сезона на мой взгляд
Палыч82
Палыч82 ответил Трезвый повар
сегодня в 02:05
3 года назад Ростов впервые сыграл в еврокубках в групповом этапе. И в том евросезоне набрал 21 очко. Больше чем любая другая Российская команда
У нынешнего "Ростова" огромный потенциал, минимум ЛЕ в этом сезоне должны заработать.
В еврокубках команда уже вполне может показывать достойный футбол, но повторения того чуда бердыевского, конечно, тоже ждать не стоит
RussianMango
RussianMango
сегодня в 00:38
"В данной конфигурации, команда еще молодая"....здесь согласен с Аршавиным. В таком стиле, в последний раз, помню еще при Андрееве играли. Много забивали и много пропускали....после, только от обороны и играли.
За адекватность
За адекватность ответил Трезвый повар
вчера в 23:43
3 года назад Ростов впервые сыграл в еврокубках в групповом этапе. И в том евросезоне набрал 21 очко. Больше чем любая другая Российская команда
Да прекращайте. Врать то зачем про "впервые".
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Трезвый повар
вчера в 23:19, ред.
3 года назад Ростов впервые сыграл в еврокубках в групповом этапе. И в том евросезоне набрал 21 очко. Больше чем любая другая Российская команда
Согласен правда мы и при Божовиче (с которым Кубок взяли) играли с Турками на выезде проиграли,дома нули!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:09
На классе
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:55
Ростову не хватает финансирования. Не хватает глубины состава. Если выбывают 2-3 основных игрока, то заменить их практически некем. Не хватает спортивной наглости и уверенности что можем победить любого соперника
beefs
beefs
вчера в 22:55
Обидно так проигрывать...
Трезвый повар
Трезвый повар ответил drug01
вчера в 22:54, ред.
Рано им играть в Европе !
3 года назад Ростов впервые сыграл в еврокубках в групповом этапе. И в том евросезоне набрал 21 очко. Больше чем любая другая Российская команда
drug01
drug01
вчера в 22:52
Рано им играть в Европе !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100