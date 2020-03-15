Аршавин: «„Ростову“ не хватает духа победителя»

Бывший игрок сборной России прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом».

Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да.