Аршавин: «„Ростову“ не хватает духа победителя»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом».
Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да.
Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всё равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА (3:2) был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя.