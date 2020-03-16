Сабитов: «„Зенит“ вполне мог забивать ещё больше»

Бывший главный тренер юношеской сборной России прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ .

Какие впечатления? На самом деле страшные. Почему? Потому что даже счёт 7:1 не до конца отражал разницу в уровне команд. «Зенит» вполне мог забивать ещё больше. Крупная победа крупной победе — рознь. Можно два раза пробить по воротам, плюс соперник забьёт автогол, и ты выиграешь 3:0. А может быть так, как в матче «Зенита» и «Урала». Питерцы играли с огромным запасом прочности, и этот матч напомнил мне полуфинал ЧМ -2014 между Бразилией и Германией, который немцы тоже выиграли 7:1. Хоть это и не подтверждено, говорят, что Йоахим Лёв тогда попросил в перерыве своих футболистов уважительнее относиться к хозяевам турнира…