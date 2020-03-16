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Сабитов: «„Зенит“ вполне мог забивать ещё больше»

сегодня, 08:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ.

Какие впечатления? На самом деле страшные. Почему? Потому что даже счёт 7:1 не до конца отражал разницу в уровне команд. «Зенит» вполне мог забивать ещё больше. Крупная победа крупной победе — рознь. Можно два раза пробить по воротам, плюс соперник забьёт автогол, и ты выиграешь 3:0. А может быть так, как в матче «Зенита» и «Урала». Питерцы играли с огромным запасом прочности, и этот матч напомнил мне полуфинал ЧМ-2014 между Бразилией и Германией, который немцы тоже выиграли 7:1. Хоть это и не подтверждено, говорят, что Йоахим Лёв тогда попросил в перерыве своих футболистов уважительнее относиться к хозяевам турнира…

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ОПС
ОПС
сегодня в 09:23
Куда уж больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:21
Ду уж, Урал это не сидящие в аФтобусе кочегары и Уфа...
FERIS
FERIS
сегодня в 09:14, ред.
Могли спокойно десятку а то и больше забивать если бы иранец не транжирил свои моменты да и Малком от него не отставал.
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