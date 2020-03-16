Бубнов: «Победы „Сочи“ — прямой результат работы Федотова»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал успехи «Сочи» в РПЛ .

В успешном преображении сочинцев по весне велика заслуга нового главного тренера Владимира Федотова. Отличная готовность команды к возобновлению сезона, новые идеи, высокая результативность — прямой результат его работы. Помогает и аренда Кокорина, с переходом которого значительно расширились возможности «Сочи» в атаке. Еще в декабре было понятно, что в команде достаточно квалифицированных игроков, и ее потенциал заметно выше, чем последнее место в таблице. Теперь он реализуется.