ГлавнаяНовости

Бубнов: «Победы „Сочи“ — прямой результат работы Федотова»

сегодня, 08:02
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал успехи «Сочи» в РПЛ.

В успешном преображении сочинцев по весне велика заслуга нового главного тренера Владимира Федотова. Отличная готовность команды к возобновлению сезона, новые идеи, высокая результативность — прямой результат его работы. Помогает и аренда Кокорина, с переходом которого значительно расширились возможности «Сочи» в атаке. Еще в декабре было понятно, что в команде достаточно квалифицированных игроков, и ее потенциал заметно выше, чем последнее место в таблице. Теперь он реализуется.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черданцев: «Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро»
Сегодня, 09:19 Комментарии4
Дм. Тарасов: «Можно уже играть через три месяца»
Сегодня, 09:07 Комментарии0
Сабитов: «„Зенит“ вполне мог забивать ещё больше»
Сегодня, 08:50 Комментарии3
Тренер «Томи»: «Как жителей Сибири можно напугать коронавирусом?»
Сегодня, 08:15 Комментарии3
Васин: «Пришлось весь матч играть с „автобусом“»
Сегодня, 00:13 Комментарии22
Аршавин: «„Ростову“ не хватает духа победителя»
Вчера, 22:42 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 09:10
Состав у сочинцев подобрался боевой!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:27
Состав у Сочи хороший...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:15
Победы Сочи - результат глубины кошелька хозяина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
Не-не-не, на Газпром лучше валите...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 08:10
Не смеши меня!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100