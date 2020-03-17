Президент «Стяуа» оказал материальную помощь одной из больниц Бухареста

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали сообщил, что оказал помощь одной из румынских больниц для более успешной работы по противодействию коронавирусу.

Люди из одной из бухарестских больниц прислали мне длинный список, так как в больнице ничего нет, меня попросили помочь. Им потребовались стулья, столы, мебель, камеры, чистящие средства, швабры, телевизоры и другие вещи. Все из-за эпидемии коронавируса.

Конечно, я им помог. Парни закупили все, что они просили в первую очередь. А сегодня уже есть новый список, и мои парни уже ушли, чтобы купить все, что им нужно. Как я могу не помочь? Боже упаси!