Врач «Бетиса» предложил консультацию людям, чтобы не перегружались больницы

Врач «Бетиса» Хосе Мануэль Альварес сообщил в твиттере, что готов проконсультировать всех, кто испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Таким образом Альварес хочет снизить дополнительную нагрузку врачам в больницах, где основная работа идет по предотвращению угрозы коронавируса.

Учитывая, что игроки «Бетиса» не проводят тренировок, а мы продолжаем следить за их состоянием из дома, я готов предложить помощь любому гражданину, у которого есть вопрос или проблема, связанная с опорно-двигательным аппаратом. Я делаю это для того, чтобы люди не нагружали больницы.