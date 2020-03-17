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Врач «Бетиса» предложил консультацию людям, чтобы не перегружались больницы

вчера, 19:10

Врач «Бетиса» Хосе Мануэль Альварес сообщил в твиттере, что готов проконсультировать всех, кто испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Таким образом Альварес хочет снизить дополнительную нагрузку врачам в больницах, где основная работа идет по предотвращению угрозы коронавируса.

Учитывая, что игроки «Бетиса» не проводят тренировок, а мы продолжаем следить за их состоянием из дома, я готов предложить помощь любому гражданину, у которого есть вопрос или проблема, связанная с опорно-двигательным аппаратом. Я делаю это для того, чтобы люди не нагружали больницы.

Коронавирус и футбол

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galem72
galem72
вчера в 21:46
Благородный поступок.
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