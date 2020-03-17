ГлавнаяНовости

Погребняк: «Кубок России — мой последний шанс выиграть трофей»

вчера, 19:27

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал приостановку всех турниров под эгидой РФС до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Жаль, что пришлось приостановить чемпионат, но в данной ситуации это самое верное решение. Всё-таки динамика распространения коронавируса существенная… Абсолютно верное решение со стороны РФС и Лиги. Надеюсь, что эта эпопея утихнет и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно — это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей.

Стоило ли остановить чемпионат раньше? Только если с точки зрения заполняемости стадионов. В остальном же, ну сыграли ещё один тур — не страшно. Но в зрелищности и доходе для многих команд потери есть. Не понимаем, как скажется пауза на команде. Вроде только со сбора вернулись, а опять предстоит длинная пауза. Наверное, «Уралу» это пойдёт на пользу. Последнюю игру мы выглядели невыразительно, теперь есть шанс что-то поправить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков о переносе Евро: «Главное – это безопасность людей»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Оздоев — о приостановке РПЛ: «Это правильное решение»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Ахметов: «Я расстроен новостями о переносе Евро-2020»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Семак прокомментировал приостановку РПЛ
Вчера, 22:24 Комментарии2
Баринов: «Перенос Евро — это правильно»
Вчера, 22:14 Комментарии1
Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»
Вчера, 22:08 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 21:48, ред.
"Кубок особенно — это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей". Сказал так как будто ничего никогда не выигрывал. Паша вспомни свои трофеи: Чемпион России: 2007 Обладатель Суперкубка России: 2008 Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08 Обладатель Суперкубка УЕФА 2008 Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17 Обладатель Кубка России: 2017/18 У многих и такого никогда не было и не будет.
У нас вообще играет кто нибудь из выигравших Кубок УЕФА ,кроме Анюкова,Погребняка и Акинфеева и Жиркова ???
По-моему нет....
beefs
beefs
вчера в 20:16
Ещё все впереди...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:05
"Кубок особенно — это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей".
Сказал так как будто ничего никогда не выигрывал.
Паша вспомни свои трофеи:
Чемпион России: 2007
Обладатель Суперкубка России: 2008
Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
Обладатель Суперкубка УЕФА 2008
Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17
Обладатель Кубка России: 2017/18
У многих и такого никогда не было и не будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100