ГлавнаяНовости

Врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова, Черышева и Головина

вчера, 20:07

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился подробностями состояния здоровья нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Монако» Александра Головина на фоне пандемии коронавируса в Европе.

Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции. Что касается и остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всё хорошо. Ребята тренируются в своих клубах.

Тем временем Евро-2020 был перенесён на 2021 год.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кержаков о переносе Евро: «Главное – это безопасность людей»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
Оздоев — о приостановке РПЛ: «Это правильное решение»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Ахметов: «Я расстроен новостями о переносе Евро-2020»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Семак прокомментировал приостановку РПЛ
Вчера, 22:24 Комментарии2
Баринов: «Перенос Евро — это правильно»
Вчера, 22:14 Комментарии1
Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»
Вчера, 22:08 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:18
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100