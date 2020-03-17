Врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова, Черышева и Головина

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился подробностями состояния здоровья нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Монако» Александра Головина на фоне пандемии коронавируса в Европе.
Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции. Что касается и остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всё хорошо. Ребята тренируются в своих клубах.
Тем временем Евро-2020 был перенесён на 2021 год.