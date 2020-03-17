Врач сборной России рассказал о самочувствии Смолова, Черышева и Головина

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился подробностями состояния здоровья нападающего «Сельты» , полузащитника «Валенсии» и хавбека «Монако» на фоне пандемии коронавируса в Европе.

Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции. Что касается и остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всё хорошо. Ребята тренируются в своих клубах.