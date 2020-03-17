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Дешам: «Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть»

вчера, 20:24

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Это мудрое решение, если учесть тот ущерб, который принес коронавирус по всему миру. У всех из нас на данный момент иные приоритеты. Давайте задумаемся о тех, кто страдает, и тех, кто, к сожалению, может заболеть в ближайшие дни или недели. Понимание приоритетов, своих обязанностей и гражданского долга сейчас важнее, чем когда-либо. Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть. От нас требуется проявить солидарность, строгость, дисциплину. Это наш общий матч, а не только медицинских работников.

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