Главный тренер сборной Франции прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Это мудрое решение, если учесть тот ущерб, который принес коронавирус по всему миру. У всех из нас на данный момент иные приоритеты. Давайте задумаемся о тех, кто страдает, и тех, кто, к сожалению, может заболеть в ближайшие дни или недели. Понимание приоритетов, своих обязанностей и гражданского долга сейчас важнее, чем когда-либо. Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть. От нас требуется проявить солидарность, строгость, дисциплину. Это наш общий матч, а не только медицинских работников.