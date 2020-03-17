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Бирхофф: «Сборная Германии хочет играть, но перенос Евро — верное решение»

вчера, 20:37

Экс-футболист, а ныне спортивный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал решение перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

В текущей ситуации ни у кого не было понимания, не было опыта. Как бы мы ни хотели сейчас сыграть против Италии и Испании, особенно на Евро-2020 с нашей молодой командой, эти решения на данный момент безальтернативны. Мы все знаем, какое большое значение футбол имеет для общества – даже и в трудные времена футбол неоднократно демонстрировал свою связующую силу и вселял уверенность. На нынешнем этапе речь идет о том, чтобы использовать эту соединяющую силу. Теперь наша задача — классифицировать и работать над решениями, которые имеют значимость для всего футбола, и иметь ввиду далеко идущие последствия. 

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