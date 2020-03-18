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«Брешия» подверглась критике за нарушение карантина

сегодня, 00:27

По информации итальянских СМИ, руководство «Брешии» нарушило условия карантина и собрало всех работников тренерского штаба на базе клуба.

Сообщается, что как только об этом стало известно прессе, на президента клуба посыпалась критика за то, что на фоне пандемии он подвергает своих работников смертельному риску и прямо нарушает прямой указ премьер-министра Италии.

В «Брешии» же отвечают, что все меры безопасности на встрече были соблюдены, а сам сбор тренеров был как раз таки посвящен вопросу правильной работы при экстренных условиях. В прессе же считают, что обсудить вопросы можно было бы дистанционно.

Тем временем в Италии подтвердился новый случай заболевания коронавирусом среди игроков Серии А.

Коронавирус и футбол

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unoejk
unoejk ответил brodaga 05
сегодня в 00:44, ред.
Здравствуйте.И где ваш. Турецкий чемпионат .
Добрый день. По ссылке снизу (https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=31) он сейчас сразу под "ОТБОР ЧЕ-2020":
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