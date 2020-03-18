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Генеральный директор "Химок: «Все игроки чувствуют себя хорошо. Паники нет»

сегодня, 12:05

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов поделился мнением о планах команды в связи с приостановкой первенства ФНЛ из-за угрозы распространения коронавируса:

Планируем ли пройти тест на коронавирус? Знаю, что другие команды проходят. Мы сейчас посмотрим, что можем сделать. Если нам будет это доступно, то мы, конечно, сделаем.

Сами игроки себя чувствуют нормально. Все понимают, что и меры предосторожности нужны, никто не паникует.

Дальнейшие планы команды? Сегодня у нас будет тренировка. После будет тренерский совет, где мы будем обсуждать, как дальше жить.

Коронавирус и футбол

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