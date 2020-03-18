Кержаков о переносе Евро: «Главное – это безопасность людей»

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сегодня, 01:19

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал решение УЕФА о перенесении Евро-2020 на лето следующего года в связи с эпидемией коронавируса.

Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая. Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей. С учётом этого нужно принимать и понимать все решения. В жизни может случиться всякое, главное, из этого выйти без каких-то серьёзных последствий, чтобы никто не пострадал.

Кержаков также отметил, что проводить матчи чемпионата России без болельщиков было бы плохой идеей. РПЛ во вторник приняла решение о приостановке сезона как минимум до 10 апреля.