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Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

сегодня, 01:32

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос подписчика своей жены Аланы в её инстаграме о возможном переезде из России.

Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время.

Напомним, гол Мамаева в матче 21-го тура чемпионата России принёс «Ростову» победу над ЦСКА (3:2).

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Captan08
Captan08
сегодня в 09:58
Одной уголовной мордой станет меньше !
mortid
mortid
сегодня в 09:17
А недавно наверное орал что Крым наш ))) Вот так и любой "патриот", появись возможность, свалит из страны.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
сегодня в 09:05, ред.
да пофиг ваще, хотя признаться этот хоть не плакался пока сидел и семья не ныла ой мы без кормильца остались и без мальдив, в отличии от кококорина
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 08:49
к Торбинскому! )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
сегодня в 08:47
Я так понимаю, Паша говорит о времени после окончания карьеры. Его дело где жить, если средства позволяют.
Конечно о послекарьерном периоде....
Боялся бы вируса-уехал бы сейчас....

Пару лет попылит в РПЛ...затем прикупит домик на побережье Испании...пару булочных для семейного бизнеса...сдаст здешнюю недвижимость....
Сядет в кресло-качалку на своей террасе любоваться андалуссийским закатом,держа в одной руке бокал Кьянти в другой сигару....и будет с улыбкой вспоминать шальную молодость...))
112910415
112910415
сегодня в 08:02
сейчас хорошо в Китай, там победили вируса
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:21
Есть возможность почему нет, там спокойнее
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:17
Я так понимаю, Паша говорит о времени после окончания карьеры. Его дело где жить, если средства позволяют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
В России заболевших чуть не меньше всех, если не скрывают.
Езжайте в Италию, там тепло....
ABir
ABir
сегодня в 06:00
Крысы начинают собирать вещи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:09
Вперёд))
ДСА
ДСА
сегодня в 03:47
Беги-беги.
Belgie2020
Belgie2020 ответил CSKA2012
сегодня в 03:27
Квзахстан
Беспределов
Беспределов
сегодня в 02:58
бежит от беспредела
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:04
На Кипр собрались? Его играть больше ни куда не позовут.
beefs
beefs
сегодня в 01:55
Неужели он кому то нужен за рубежом..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:47
В Китай???
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