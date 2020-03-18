Мамаев: «Готовим глобальный переезд в другую страну»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос подписчика своей жены Аланы в её инстаграме о возможном переезде из России.
Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время.
Напомним, гол Мамаева в матче 21-го тура чемпионата России принёс «Ростову» победу над ЦСКА (3:2).
Боялся бы вируса-уехал бы сейчас....
Пару лет попылит в РПЛ...затем прикупит домик на побережье Испании...пару булочных для семейного бизнеса...сдаст здешнюю недвижимость....
Сядет в кресло-качалку на своей террасе любоваться андалуссийским закатом,держа в одной руке бокал Кьянти в другой сигару....и будет с улыбкой вспоминать шальную молодость...))
Боялся бы вируса-уехал бы сейчас....
Пару лет попылит в РПЛ...затем прикупит домик на побережье Испании...пару булочных для семейного бизнеса...сдаст здешнюю недвижимость....
Сядет в кресло-качалку на своей террасе любоваться андалуссийским закатом,держа в одной руке бокал Кьянти в другой сигару....и будет с улыбкой вспоминать шальную молодость...))
Езжайте в Италию, там тепло....
Езжайте в Италию, там тепло....