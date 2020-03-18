Газзаев: «Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить»

Бывший главный тренер ЦСКА , депутат Госдумы высказался о приостановке чемпионата России до 10 апреля и переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

То, что УЕФА перенес чемпионат на 2021 год — это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего. Что касается национальных чемпионатов, то остановили до 10 апреля.

Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это, мы все с вами живем надеждами. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление. В целом подходить к этим вопросам нужно с точки зрения людей. Это самое главное.