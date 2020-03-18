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Газзаев: «Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить»

сегодня, 11:35

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о приостановке чемпионата России до 10 апреля и переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

То, что УЕФА перенес чемпионат на 2021 год — это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего. Что касается национальных чемпионатов, то остановили до 10 апреля.

Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это, мы все с вами живем надеждами. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление. В целом подходить к этим вопросам нужно с точки зрения людей. Это самое главное.  

Коронавирус и футбол

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Grabovsky
Grabovsky ответил Caniggia
сегодня в 15:33
Раздувать панику надо меньше, тогда и отступать вирус будет быстрее!
Согласен полностью. Раздутый вирусняк!!! всё для того чтобы внести панику в страны Дисбалансировать экономику. короче вирус уйдёт в апреле. и Это всего лишь имуннодифицит! чаще надо мыть руки да и вообще. кто ходит в масках попадают больше под вероятность заражения.

Всем добра не Болейте !!!
galem72
galem72 ответил мангo
сегодня в 13:00
Главное чтобы кремлевскй вирус и думский побыстрее ушли.
Сами точно не смогут! Придётся им помогать...
мангo
мангo
сегодня в 12:51
Главное чтобы кремлевскй вирус и думский побыстрее ушли.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:28
Вирус, уходиииииии!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:14
Это конец...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:14
Раздувать панику надо меньше, тогда и отступать вирус будет быстрее!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:48
Ну если те, кто выпустил этот вирус решат, что уже хватит....то он уйдет.
beefs
beefs
сегодня в 11:42
быстрее бы наступил спад...
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