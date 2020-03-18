Рубашко: «Все игроки „Сочи“ будут находиться в карантинном режиме»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что легионеры останутся в расположении клуба во время приостановки чемпионата:

Важно здоровье не только спортсменов, но и самой нации! Что тут говорить? Легионеров не будем отпускать, все будут находиться в расположении на карантинном режиме. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Естественно, футболисты не будут лежать на боку. Они будут находиться либо дома, либо по мере возможности тренироваться.

У нас пока будет несколько дней выходных. Заболевших у нас, слава Богу, нет. Все в порядке. Всеобщий карантин присутствует, но футболисты не будут ходить по всяким развлечениям, они будут находиться в расположении своей семьи.