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Алиев: «Я думаю, что коронавирус — это фэйк»

сегодня, 12:13

Бывший полузащитник сборной Украины и «Локомотива» Александр Алиев считает, что пандемия коронавируса является фэйком.

Прошелся я чуть-чуть по Оболони, здесь машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Честно, я в это не верю. А вы как думаете? Прогулялся я по улице. Что могу сказать – людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фэйки. Для кого нужен этот коронавирус, кто все это запустил?

Слышал, что сегодня 368 людей умерло в Италии. Но я думаю, что все это фэйк. Самое главное – берегите себя, будьте здоровыми.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:31
Наличие у тебя мозгов - фейк...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:59
Неприятность эту мы переживем.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:29
Сам Алиев – фейк. Вирус существует и очень опасен для определённой возрастной категории населения планеты Земля.
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