«Сьон» расторг контракт с несколькими игроками из-за коронавируса

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сегодня, 17:51

Президент «Сьона» Кристиан Константин расторг контракты с футболистами, которые отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса.

Всем игрокам было предложено уменьшить зарплату до 12 350 швейцарских франков, что примерно равняется 11 723 евро. Многие футболисты перед отказом от этих условий проконсультировались со своими юристами. Таким образом, им пришли письма с расторжением контрактов.

Напомним, что в январе «Сьон» подписал бывшего защитника «Арсенала» . В швейцарском клубе из известных игроков еще выступают полузащитник , нападающий , а также российский голкипер .

Коронавирус и футбол