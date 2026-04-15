Рафинья извинился за свои жесты перед болельщиками «Атлетико»

сегодня, 18:05
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Рафинья принёс извинения после оскорбительных жестов в адрес болельщиков «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

После окончания игры, когда футболисты каталонского клуба благодарили своих болельщиков за поддержку, бразилец подошёл к фанатам мадридцев и несколько раз повторил «pa' fuera» («вон»), сопровождая свои слова жестами с намёком на то, что «Атлетико» вылетит в следующем раунде ЛЧ.

Под публикацией DAZN в соцсетях футболист написал:

Это был поступок, совершённый в момент напряжения, в ответ на неуважительное отношение со стороны болельщика. Я извиняюсь за свой жест, который не соответствует моим ценностям и характеру.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:47, ред.
Эмоции надо сдерживать - это точно!
Гость
