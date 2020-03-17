Шевченко продлит контракт со сборной Украины из-за переноса Евро-2020

Действующее соглашение Андрея Шевченко со сборной Украины рассчитано до лета 2020 года. Предполагалось, что после Евро-2020 наставник покинет свою должность.
Однако турнир из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год, в связи с чем Шевченко, вероятнее всего, продлит контракт с национальной командой и задержится в ней как минимум еще на один год.
За что бан?
Я отписал то же самое оппоненту). Он первый начал). Меня в бан, а с него, как с Гуся вода. Где справедливость?
За что бан?
Я отписал то же самое оппоненту). Он первый начал). Меня в бан, а с него, как с Гуся вода. Где справедливость?