Шевченко продлит контракт со сборной Украины из-за переноса Евро-2020

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вчера, 17:53

Действующее соглашение со сборной Украины рассчитано до лета 2020 года. Предполагалось, что после Евро-2020 наставник покинет свою должность.

Однако турнир из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год, в связи с чем Шевченко, вероятнее всего, продлит контракт с национальной командой и задержится в ней как минимум еще на один год.