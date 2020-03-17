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Шевченко продлит контракт со сборной Украины из-за переноса Евро-2020

вчера, 17:53

Действующее соглашение Андрея Шевченко со сборной Украины рассчитано до лета 2020 года. Предполагалось, что после Евро-2020 наставник покинет свою должность. 

Однако турнир из-за эпидемии коронавируса перенесли на 2021 год, в связи с чем Шевченко, вероятнее всего, продлит контракт с национальной командой и задержится в ней как минимум еще на один год.

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Сп62
Сп62
вчера в 20:51
Наверное, он не первый и не последний.
VV V
VV V
вчера в 20:24, ред.
После Евро нищий Окраины уже не должно быть по определению, укрдефолт однако наступит.
galem72
galem72
вчера в 20:15
Думаю, его Милан ждёт. А так, будет ещё один год недоразумений.
alexgurzan
alexgurzan ответил Сергеевич вернулся1
вчера в 18:27
Модераторы уважаемые. 8 лет на сайте, ни разу не обращался к вам. За что бан? Я отписал то же самое оппоненту). Он первый начал). Меня в бан, а с него, как с Гуся вода. Где справедливость?
Просмотрю диалог, если что, восстановлю справедливость.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:15
Модераторы уважаемые. 8 лет на сайте, ни разу не обращался к вам.
За что бан?
Я отписал то же самое оппоненту). Он первый начал). Меня в бан, а с него, как с Гуся вода. Где справедливость?
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