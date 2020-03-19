Семак — о карантине: «Футболисты с понимаем относятся к этой ситуации»

Главный тренер «Зенита» сообщил, какое наказание может ждать футболистов питерского клуба, если они нарушат карантинный режим:

Карантин — это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семей и близких. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.

Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.

Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьезных на то оснований. Понимаем, что нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.

Конечно, за нарушения есть наказания. Санкции — требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения влекут за собой очень серьезные наказания.

Большую часть времени я нахожусь дома, а остальное — по мере необходимости. Вот недавно нужно было приехать на базу. Я туда приехал, немного побыл и вернулся домой, не посещая никаких других мест.