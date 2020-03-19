Фетисов: «Не впадайте в панику. Если болеть — то только за „Крылья“»

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов обратился к болельщикам самарского клуба в связи с распространением коронавируса:

Все вы знаете какой сложный момент сейчас переживает не только наш регион, а весь мир. Мы делаем все возможное для снижения рисков и предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19 не только в Самарской области, но и за ее пределами. Я бы хотел обратиться не только к болельщикам самарской команды, но и ко всем жителям нашей губернии.

Заботясь о своем здоровье, вы помогаете всем остальным. Соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае на впадайте в панику, но проявляйте бдительность. В это сложное время всем нам нужно объединиться, стать добрее к окружающим, внимательней относиться к своему здоровью и, по возможности, окружить заботой близких людей. Не сомневаюсь, что мы все вместе справимся, преодолеем эту болезнь и сможем вернуться к прежней жизни, став еще более сильными после этого испытания. Здоровья все вам и вашим близким. Если болеть – то только за «Крылья».