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Фетисов: «Не впадайте в панику. Если болеть — то только за „Крылья“»

сегодня, 20:07

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов обратился к болельщикам самарского клуба в связи с распространением коронавируса:

Все вы знаете какой сложный момент сейчас переживает не только наш регион, а весь мир. Мы делаем все возможное для снижения рисков и предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19 не только в Самарской области, но и за ее пределами. Я бы хотел обратиться не только к болельщикам самарской команды, но и ко всем жителям нашей губернии.

Заботясь о своем здоровье, вы помогаете всем остальным. Соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае на впадайте в панику, но проявляйте бдительность. В это сложное время всем нам нужно объединиться, стать добрее к окружающим, внимательней относиться к своему здоровью и, по возможности, окружить заботой близких людей. Не сомневаюсь, что мы все вместе справимся, преодолеем эту болезнь и сможем вернуться к прежней жизни, став еще более сильными после этого испытания. Здоровья все вам и вашим близким. Если болеть – то только за «Крылья».

Ранее защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как проводит паузу в чемпионате.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответил post-navigator
сегодня в 21:47
С московского пня России не увидишь. В пердиве должен быть спартак, ФНЛ всем федунявым прогулы ставит. Москва - разносчик коронавируса, чумы XXI века. Посмотрите статистику заболеваемости - где в России центр всей заразы! :)
Ты на табло посмотри. Спартак достаточно высоко от пердива. Даже если Федун закроет матчи(что правильно), ну никак- никак не сбыться твоей мечте.
post-navigator
post-navigator ответил nikoladolgov
сегодня в 20:29
Ясеньпень, только за Крылья в ПЕРДИВЕ!
С московского пня России не увидишь.
В пердиве должен быть спартак, ФНЛ всем федунявым прогулы ставит.
Москва - разносчик коронавируса, чумы XXI века.
Посмотрите статистику заболеваемости - где в России центр всей заразы! :)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:18
Ясеньпень, только за Крылья в ПЕРДИВЕ!
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