Ловчев опубликовал обращение к болельщикам

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в своем телеграм-канале опубликовал обращение к болельщикам в связи с распространением коронавируса:

Коронавирус охватил и напугал весь мир. Что в таких случаях делают? В том числе и моё семейство. Во-первых, чаще моем руки, что вообще должно быть вообще каждый день. Понятно, что когда выходишь куда-то, то нужно маску надевать. Понятно, что если начинает першить горло, поднимается температура, то нужно звать врачей и ничего больше не сделаешь.

Сейчас футболисты спорят, нужно ли проводить соревнования. Уверен, что любое зрелище, чемпионаты мира и Европы, не стоят даже одной смерти. А смертей много. Поэтому просто выполняйте то, что говорят врачи.