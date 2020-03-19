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Ловчев опубликовал обращение к болельщикам

сегодня, 19:10

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в своем телеграм-канале опубликовал обращение к болельщикам в связи с распространением коронавируса:

Коронавирус охватил и напугал весь мир. Что в таких случаях делают? В том числе и моё семейство. Во-первых, чаще моем руки, что вообще должно быть вообще каждый день. Понятно, что когда выходишь куда-то, то нужно маску надевать. Понятно, что если начинает першить горло, поднимается температура, то нужно звать врачей и ничего больше не сделаешь.

Сейчас футболисты спорят, нужно ли проводить соревнования. Уверен, что любое зрелище, чемпионаты мира и Европы, не стоят даже одной смерти. А смертей много. Поэтому просто выполняйте то, что говорят врачи.

Ранее к болельщикам обратился форвард «Зенита» Артём Дзюба.

Коронавирус и футбол

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mensk
mensk
сегодня в 19:51
Просто и доходчиво.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:33
"В том числО и моё семейство." Я просто спросить, коронавирус админов "соккер ру" не поразил? Комп слабенький, по источнику не заходит, может так и сказал, заранее приношу извинения. Скучноватые дни настают.
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