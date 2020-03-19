Семак: «Ожидаю, что РПЛ возобновится в конце апреля или начале мая»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о переносе Евро на 2021 год и о приостановке РПЛ до 10 апреля:
Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность, надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.
Что касается предложения Федуна закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице, то на данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран, есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.
Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что перенос Евро позволит доиграть чемпионаты.
Прорвемся!
Прорвемся!
Все изменилось , люди изменились , а вы тут пишете про надежду !
Все изменилось , люди изменились , а вы тут пишете про надежду !
Скоро Ашаны закроются , а за ними остальные , что там дальше будет , ну да надо молится ...
Скоро Ашаны закроются , а за ними остальные , что там дальше будет , ну да надо молится ...
Да и завершить можно не за 8 туров до конца, а за 2-3.
Это если пандемия затянется...
Да и завершить можно не за 8 туров до конца, а за 2-3.
Это если пандемия затянется...
Вы удивитесь, но это сказал Ари
Вы удивитесь, но это сказал Ари
Все разносчик есть , с кем он встречался , с кем он общался узнаем только через 2 недели !
Все разносчик есть , с кем он встречался , с кем он общался узнаем только через 2 недели !
К маю все должно успокоиться.
И в мае-июне на нормальных полях спокойно доиграем все оставшиеся туры чемпионата и полуфиналы и финал кубка...
К маю все должно успокоиться.
И в мае-июне на нормальных полях спокойно доиграем все оставшиеся туры чемпионата и полуфиналы и финал кубка...
В России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199 . А сколько не выявленных , одному богу известно !
Инкубационный период 2 недели , вот в чем большая проблема !
В России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199 . А сколько не выявленных , одному богу известно !
Инкубационный период 2 недели , вот в чем большая проблема !
В России все будет нормально.
Главное, полностью закрыть сообщение с Италией и Евросоюзом...
В России все будет нормально.
Главное, полностью закрыть сообщение с Италией и Евросоюзом...