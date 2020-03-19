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Семак: «Ожидаю, что РПЛ возобновится в конце апреля или начале мая»

сегодня, 20:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о переносе Евро на 2021 год и о приостановке РПЛ до 10 апреля:

Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность, надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону. 

Что касается предложения Федуна закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице, то на данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран, есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так. 

Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что перенос Евро позволит доиграть чемпионаты.

Коронавирус и футбол

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ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 22:51
Ну тут слегка спорный вопрос. Смею предположить. что всем Миром кинулись искать, Ну если у всех будет плов получаться, то Ваши страшные прогнозы найдут подтверждение.
Без лекарства не победить эпидемию , а китайцы обещали только осенью будет лекарство !
VV V
VV V
сегодня в 22:27, ред.
Ожидает он (Семак), государственный чиновник, когда поднимется нефть , а за ним и газ, который принадлежит российскому народу, а не Зениту.......,да.... когда-то был уважаемым человеком, который выступал за ЦСКА......как-же стыдно за людей бывает, когда их портят очень большие халявные государственные общие деньги страны......
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
сегодня в 22:17
Нефть Brent, опустились до $19 за баррель , как прорвемся ???
Не паникуй, на данный момент - уже 28 $ за баррель!
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 22:07
Узбекские ученые пытались открыть вакцину от вируса, но у них всегда получается плов.
Ну тут слегка спорный вопрос. Смею предположить. что всем Миром кинулись искать, Ну если у всех будет плов получаться, то Ваши страшные прогнозы найдут подтверждение.
ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 21:59
Никогда не спорю с тем, что не могу доказать. Хотелось, чтобы Вы ошиблись. Главное как пройдет, Ну то что это не шутки, все понимают. Надеюсь медицина справится.
Узбекские ученые пытались открыть вакцину от вируса, но у них всегда получается плов.
ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 21:56
Да в обычной стране живем. Ведь никто не мешает уехать, где лучше. Я только личное мнение. Человеку всегда будет мало. Условно среднестатисические граждане Германии и Франции тоже считают, что нужно жить лучше. Я живу в России, никуда не собираюсь и просто могу сравнить с тем что было.
Во Франции сейчас корона лютует , я тоже туда не хочу )
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 21:53, ред.
В такой стране живем !
Да в обычной стране живем. Ведь никто не мешает уехать, где лучше. Я только личное мнение. Человеку всегда будет мало. Условно среднестатисические граждане Германии и Франции тоже считают, что нужно жить лучше. Я живу в России, никуда не собираюсь и просто могу сравнить с тем что было.
nikot
nikot ответил ildar_3871
сегодня в 21:47
Пресс-служба «Открытие Арены» сообщила о временном закрытии фирменных магазинов «Спартака» для посетителей. Скоро Ашаны закроются , а за ними остальные , что там дальше будет , ну да надо молится ...
У нас в Питере зенитовские лавки и закрывать не надо,всегда пустые стоят!С чего продавцы зарплату получают!?
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leningrad 84
сегодня в 21:45
Надо верить в лучшее! Прорвемся!
Нефть Brent, опустились до $19 за баррель , как прорвемся ???
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
сегодня в 21:42
Пресс-служба «Открытие Арены» сообщила о временном закрытии фирменных магазинов «Спартака» для посетителей. Скоро Ашаны закроются , а за ними остальные , что там дальше будет , ну да надо молится ...
Надо верить в лучшее!
Прорвемся!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:41
Раньше, если кто-то рядом чихал, ему говорили: "Будь здоров!". А теперь говорят: "Пошёл нахер отсюда!"

Все изменилось , люди изменились , а вы тут пишете про надежду !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leningrad 84
сегодня в 21:38
Ильдар, не нагнетай! Все будет нормально. И на выборы сходим 22-го и полуфинал с пупсиками сыграем 23-го!
Пресс-служба «Открытие Арены» сообщила о временном закрытии фирменных магазинов «Спартака» для посетителей.

Скоро Ашаны закроются , а за ними остальные , что там дальше будет , ну да надо молится ...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
сегодня в 21:38
Как бы 22 апреля на выборы сходить !
Ильдар, не нагнетай! Все будет нормально. И на выборы сходим 22-го и полуфинал с пупсиками сыграем 23-го!
ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 21:37
Да кому они нужны. Даже не знаю правда это или нет. Всей Думой свалили? Наитемнейший дома, все остальные на подтанцовке.
В такой стране живем !
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 21:36
Наши чиновники в Монако , они не могут оттуда приехать , повлиять на ситуацию так сказать )
Да кому они нужны. Даже не знаю правда это или нет. Всей Думой свалили? Наитемнейший дома, все остальные на подтанцовке.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:35
«Сейчас в стране кризис с туалетной бумагой, а футболисты ей чеканят» Скоро на монитор будет страшно смотреть , чтобы не заболеть !...
ildar_3871
ildar_3871 ответил ermak6848
сегодня в 21:31
хорошо бы в день Победы по "болеть" за свой Любимый, Футбольный клуб "ЦСКА"...
Как бы 22 апреля на выборы сходить !
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ermak6848
сегодня в 21:31, ред.
хорошо бы в день Победы по "болеть" за свой Любимый, Футбольный клуб "ЦСКА"...
10-го мая у ФК Ростов должен быть выезд, в 90- летие клуба!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:29
Суть в том, что все находятся в одинаковых условиях. Если доигрывать, то по 2 матча в неделю играть будут ВСЕ. И перерыв между чемпами будет одинаков для всех.
Да и завершить можно не за 8 туров до конца, а за 2-3.
Это если пандемия затянется...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:26
хорошо бы в день Победы по "болеть" за свой Любимый, Футбольный клуб "ЦСКА"...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:26
«Власти России не разглашают реальное число зараженных людей. Я узнал, что в Краснодаре уже произошла смерть из-за коронавируса»

Вы удивитесь, но это сказал Ари
ildar_3871
ildar_3871 ответил VIPded
сегодня в 21:25
Главное, чтобы не было хуже. Ключевые слова...
Подскажи когда в России было лучше , всегда все только хуже !
ildar_3871
ildar_3871 ответил За адекватность
сегодня в 21:24
Никогда не спорю с тем, что не могу доказать. Хотелось, чтобы Вы ошиблись. Главное как пройдет, Ну то что это не шутки, все понимают. Надеюсь медицина справится.
Наши чиновники в Монако , они не могут оттуда приехать , повлиять на ситуацию так сказать )
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 21:22
У нас еще метро не закрывали , скоро дойдем и до этого ! Посмотри цифры и сравни ! Подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 в Италии. 19.02.2020: 3 29.02.2020: 1.128 09.03.2020: 9.172 19.03.2020: 41.035 И каждая страна пройдет через такое , Россия тоже !
Никогда не спорю с тем, что не могу доказать. Хотелось, чтобы Вы ошиблись. Главное как пройдет, Ну то что это не шутки, все понимают. Надеюсь медицина справится.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 21:22
Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Все разносчик есть , с кем он встречался , с кем он общался узнаем только через 2 недели !
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:21
Сергей Богданович прав.
К маю все должно успокоиться.
И в мае-июне на нормальных полях спокойно доиграем все оставшиеся туры чемпионата и полуфиналы и финал кубка...
ildar_3871
ildar_3871 ответил PATRIOT1965
сегодня в 21:20, ред.
Ильдар не гони волну,есть у нас спецы и очень сильные,до гена этой заразы добрались,он в руках,а это о многом говорит.Знаешь,сейчас всем плохо морально.Вот в такие дни даже сказанное доброе слово успокаивает.Нормально все будет Ильдар.Здоровья всем!!! Пока!!!
Вот в этом вся проблема , мы не реалисты , а витаем в облаках , верим любому первому слову ! Все будет плохо , надо быть готовым к этому !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leningrad 84
сегодня в 21:18, ред.
Не каркай! В России все будет нормально. Главное, полностью закрыть сообщение с Италией и Евросоюзом...
Все уже поздно , много людей приехало оттуда !
В России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199 . А сколько не выявленных , одному богу известно !

Инкубационный период 2 недели , вот в чем большая проблема !
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ildar_3871
сегодня в 21:17
У нас еще метро не закрывали , скоро дойдем и до этого ! Посмотри цифры и сравни ! Подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 в Италии. 19.02.2020: 3 29.02.2020: 1.128 09.03.2020: 9.172 19.03.2020: 41.035 И каждая страна пройдет через такое , Россия тоже !
Не каркай!
В России все будет нормально.
Главное, полностью закрыть сообщение с Италией и Евросоюзом...
max74
max74
сегодня в 21:15
И мы
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