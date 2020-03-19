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Дивеев: «Сложнее всего в РПЛ играть с Дзюбой, Адриано был самым грязным»

сегодня, 19:46

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о том, с какими нападающими ему было сложнее всего играть в РПЛ:

Самый тяжелый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бььт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!». Помните, как на турнире в Австрии Набу удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство.

Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть. 

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Дима Головашич
сегодня в 20:09
Да фоне тебя любой игрок "чистый".
Он просто забыл, что в доме андриана не было водопровода и он не приучен умываться. Поэтому и ходил грязный. Зато настоящий хряк, там таких несколько было. Еще промес, луиш, фенрнанда и педра. Водопровод - это атрибут цивилизации. Он не в каждый хлев проведен.
drug01
drug01
сегодня в 19:58
Надо играть успешно со всеми.....
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 19:50
Да фоне тебя любой игрок "чистый".
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