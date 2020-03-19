Дивеев: «Сложнее всего в РПЛ играть с Дзюбой, Адриано был самым грязным»

Защитник ЦСКА поделился мнением о том, с какими нападающими ему было сложнее всего играть в РПЛ :

Самый тяжелый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бььт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!». Помните, как на турнире в Австрии Набу удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство.

Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть.