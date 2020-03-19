ГлавнаяНовости

Ерохин: «Не замечал паники в магазинах»

сегодня, 19:00

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о том, как проводит время в связи с приостановкой РПЛ до 10 апреля:

Клуб организовал доставку велотренажеров с базы, так что теперь можно выполнять кардиотренировки. Плюс у нас есть комплекс силовых упражнений для работы дома первое время. Позже, скорее всего, сможем приезжать на базу и делать индивидуальную беговую работу на поле. Надеемся, карантин не продлится слишком долго, но сейчас мы должны соблюдать меры, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих.

Сейчас я много времени провожу с ребенком — у сына такой возраст, когда он все впитывает, учится, узнает много нового, может уже задавать вопросы обо всем вокруг. Поэтому практически все время уделяем ему. Если есть пару часов перед сном — это фильмы и книги. Пока не так много времени мы провели дома, поэтому будем еще что-то добавлять. Но надеюсь, эта ситуация разрешится как можно скорее.

Сталкиваться с пустыми полками в магазине не приходилось, даже многострадальная туалетная бумага была. Скупка продуктов, скорее, только нагнетает обстановку, хотя какой-то паники у окружающих я пока не замечал

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев также рассказал, чем занимается во время паузы.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фетисов: «Не впадайте в панику. Если болеть — то только за „Крылья“»
Сегодня, 20:07 Комментарии0
Дивеев: «Сложнее всего в РПЛ играть с Дзюбой, Адриано был самым грязным»
Сегодня, 19:46 Комментарии2
Ловчев опубликовал обращение к болельщикам
Сегодня, 19:10 Комментарии2
Левченко: «В России ещё столкнутся с проблемами из-за коронавируса»
Сегодня, 18:50 Комментарии3
Карапетян: «Хорошо, что ещё нет карантина»
Сегодня, 18:41 Комментарии2
Караваев — о карантине: «Учусь самостоятельно готовить»
Сегодня, 18:25 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:42
Магазинам нужно продать неликвид.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100