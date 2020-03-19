Левченко: «В России ещё столкнутся с проблемами из-за коронавируса»

Бывший футболист «Витесса» рассказал о ситуации с коронавирусом в Нидерландах.

Мужчина, мой товарищ, уже идет на поправку. Но женщину держат в коме, потому что пошли осложнения. Она лежит на аппарате искусственной вентиляции легких сейчас. Так что у меня не укладывается в голове, что люди могут придумывать теории заговора и называть коронавирус вымыслом.

Мне кажется, что многие недооценивают коронавирус. Нужно полагаться на здравый смысл, медиков и соблюдение гигиены. В Украине и России с этим еще столкнутся. Ситуация невеселая.