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Левченко: «В России ещё столкнутся с проблемами из-за коронавируса»

сегодня, 18:50

Бывший футболист «Витесса» Евгений Левченко рассказал о ситуации с коронавирусом в Нидерландах.

Мужчина, мой товарищ, уже идет на поправку. Но женщину держат в коме, потому что пошли осложнения. Она лежит на аппарате искусственной вентиляции легких сейчас. Так что у меня не укладывается в голове, что люди могут придумывать теории заговора и называть коронавирус вымыслом.

Мне кажется, что многие недооценивают коронавирус. Нужно полагаться на здравый смысл, медиков и соблюдение гигиены. В Украине и России с этим еще столкнутся. Ситуация невеселая.

Коронавирус и футбол

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:01
Человек знает о чём говорит
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:51
Недавно Нидеры тыкали пальцами в "тоталитарные Китай и Россию",а теперь,хлебнув лиха,снова учат ,как действовать.А уж перебежчики-первые "специалисты-оценщики".
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:11, ред.
Поверьте, с огромным уважением, но и с иронией, то 2-1,, то 2 кряду одинаковых абзаца. А Левченко типун на язык.
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