Варга: «Чалов преодолеет кризис и станет ещё сильнее, чем прежде»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о нападающем ЦСКА , делами которого занимается его компания, а также прокомментировал текущую ситуацию с пандемией коронавируса.

Эти события, связанные с коронавирусом, — минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.

Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Фёдора есть определённый кризис, но он молод и уверен, что вернётся на свой уровень. А затем станет ещё сильнее.