ГлавнаяНовости

Варга: «Чалов преодолеет кризис и станет ещё сильнее, чем прежде»

сегодня, 05:31

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове, делами которого занимается его компания, а также прокомментировал текущую ситуацию с пандемией коронавируса.

Эти события, связанные с коронавирусом, — минус для всех. Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы.

Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Фёдора есть определённый кризис, но он молод и уверен, что вернётся на свой уровень. А затем станет ещё сильнее.

Недавно сообщалось об интересе к Чалову со стороны трёх клубов АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «После ухода Акинфеева у всех вратарей равные шансы в сборной»
Сегодня, 03:57 Комментарии3
Селюк: «Алексею Миранчуку надо ехать в Испанию. Италия, Англия не для него»
Сегодня, 02:46 Комментарии3
Балахнин: «У Кокорина были бы шансы поехать на Евро даже этим летом»
Сегодня, 02:29 Комментарии2
Малком — о паузе в РПЛ: «Хочу завершить сезон победами и трофеями»
Сегодня, 00:24 Комментарии4
Ари: «Не говорил, что в России власти скрывают реальное число заболевших»
Вчера, 23:25 Комментарии26
Хагуш: «В Москве вода чистая, можно пить прямо из под крана»
Вчера, 23:17 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:24
куда уж сильнее то)))))) и так почти месси)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100