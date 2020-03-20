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Мостовой: «После ухода Акинфеева у всех вратарей равные шансы в сборной»

сегодня, 03:57

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру голкипера «Локомотива» Гильерме за российскую национальную команду.

Мне кажется, у Гильерме не было какого-то явного преимущества в борьбе за роль первого номера. На каждый матч Черчесов просто выбирает сильнейшего голкипера в данный конкретный момент. Да, Гильерме провёл почти всю квалификацию, но с той же Бельгией у него были ошибки. Вообще, после ухода из сборной Игоря Акинфеева у всех вратарей с российским паспортом равные шансы на роль первого номера национальной команды.

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников недавно отметил, что Акинфеев мог бы ещё 5 лет поиграть за сборную России.

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:31
Отправил жалобу на Дракон1988 .Прошу не рассматривать. Случайно нажал .
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