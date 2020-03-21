Экс-игрок «Ливерпуля»: «Ждали чемпионства 30 лет, подождём ещё немного»

Бывший футболист «Ливерпуля» Рой Эванс прокомментировал приостановку АПЛ из-за эпидемии коронавируса.
Речь идет о жизнях людей, а это самое важное. Было принято верное решение, сезон нужно возобновлять только когда это будет безопасно. Мы ждали чемпионства 30 лет, если нужно, то можем подождать еще несколько месяцев.
В том то и дело, что сейчас никому не известно когда он возобновится. И возобновится ли вообще.
Уже есть больные в другой команде. Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин
Так что чемпионство под большим вопросом.
Как и в других чемпионатах Европы.
В том то и дело, что сейчас никому не известно когда он возобновится. И возобновится ли вообще.
Уже есть больные в другой команде. Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин
Так что чемпионство под большим вопросом.
Как и в других чемпионатах Европы.