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Экс-игрок «Ливерпуля»: «Ждали чемпионства 30 лет, подождём ещё немного»

21 марта 2020, 13:02

Бывший футболист «Ливерпуля» Рой Эванс прокомментировал приостановку АПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Речь идет о жизнях людей, а это самое важное. Было принято верное решение, сезон нужно возобновлять только когда это будет безопасно. Мы ждали чемпионства 30 лет, если нужно, то можем подождать еще несколько месяцев.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
dok66
dok66
22 марта в 07:33
Должны дождаться . Надеюсь
Ruslik1982
Ruslik1982
22 марта в 02:35
подна76 вирус конкретно, ждать 30 лет, чтобы так феерично пройти весь чемпионат и так смазанно закончить
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Ravshan878
21 марта в 23:00
Тридцать лет.Сколько лет и сколько зим. Ёшкина кот.
Равшан огайни, давай после после пандемии съездим на Энфильд на любой матч Ливерпулья во главе с Клоппом.
Dima salev
Dima salev
21 марта в 21:52
Не факт что после перерыва Ливерпуль все матчи проиграет а Ман. Сити выиграет
nikoladolgov
nikoladolgov
21 марта в 20:54
Еще 30 лет ждать ?
ermak6848
ermak6848
21 марта в 19:50
данный случай прописан в Чемпионате Англии - это вам не Россия..
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 19:43
Тридцать лет.Сколько лет и сколько зим. Ёшкина кот.
Romeo 777
Romeo 777
21 марта в 19:33
Ливерпуль заслуженный чемпион 2019-2020г.
112910415
112910415
21 марта в 19:07
немного можно
Санчо Панса
Санчо Панса
21 марта в 18:19
Вот и ждите своего звездного часа! Конечно красные этого заслужили, что уж там скрывать.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
21 марта в 18:12
То,что ЛФК чемпион- не вызывает никаких сомнений, любой другой исход-это палка на лицо АПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 марта в 18:08
С тем, что "Ливерпуль" чемпион, согласны все.
berda2003
berda2003
21 марта в 17:52
если будет кому ждать...
ilyafrom
ilyafrom ответил barcamilan
21 марта в 17:21
почему так думаешь? Из-за вылета из ЛЧ?
Не только.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 16:58
Ждемс.
yudin_duda
yudin_duda
21 марта в 15:57
Совсем старый поехал, хотел сказать - подождем несколько лет, ляпнул - несколько месяцев..
oFANATo
oFANATo
21 марта в 15:43, ред.
Бывший игрок Ливерпуля Рой Эванс:"Было принято верное решение, сезон нужно возобновлять только когда это будет безопасно."

В том то и дело, что сейчас никому не известно когда он возобновится. И возобновится ли вообще.
Уже есть больные в другой команде. Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин
Так что чемпионство под большим вопросом.
Как и в других чемпионатах Европы.
ЮHBA
ЮHBA
21 марта в 15:41
    barcamilan
    barcamilan ответил ilyafrom
    21 марта в 15:29
    Как по мне сезон у Ливера провальный, с чемпионством в АПЛ или без него.
    почему так думаешь? Из-за вылета из ЛЧ?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
    21 марта в 15:27
    Мы ждём, когда же Котёнок росколоться.Что то процесс долго тянутся.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    21 марта в 15:19
    Могут и не дождаться Туалетная бумага в дефиците.
    max74
    max74
    21 марта в 15:18
    Тридцать лет и три года
    Mangur
    Mangur
    21 марта в 15:03
    Без комментариев
    Zenit_84
    Zenit_84
    21 марта в 14:49
    Немного осталось. Наверное...
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    21 марта в 14:43
    Ещё 30 ?
    мангo
    мангo
    21 марта в 14:36
    колбаска должна прокоптиться получше
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 марта в 14:26
    Чемпионство никуда не уйдёт...
    drug01
    drug01
    21 марта в 14:24
    Правильно! Здоровье прежде всего....
    Dudikoff
    Dudikoff ответил beefs
    21 марта в 14:15
    Ещё 30 лет?
    Нет уж, следующие 30 лет за пинк юнайтед)
    ilyafrom
    ilyafrom
    21 марта в 14:01
    Как по мне сезон у Ливера провальный, с чемпионством в АПЛ или без него.
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