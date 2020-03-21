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Габбьядини рассказал о том, как обнаружил коронавирус

21 марта 2020, 11:53

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о том, как он узнал, что заражен коронавирусом

Вечером во вторник я почувствовал небольшую лихорадку, но не думал о вирусе. В ту ночь я плохо спал, часто просыпался, а утром кружилась голова, но мне не было жарко. Я измерил температуру, было 37.5 градусов. Я позвонил врачу, но еще не думал о вирусе. Однако моя жена предложила мне пройти тест на коронавирус, так как у нас дома двое маленьких детей. Доктор пришел, чтобы сделать тест, и мы договорились о встрече на следующий день. В четверг я уже был в порядке, температура прошла. В 3 часа мне позвонил доктор, сказал, что у меня положительный результат на вирус. 

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КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 12:46
Ну и переболел бы по тихому.
Аpбитр
Аpбитр ответил Звезда по имени Солнце
21 марта в 12:08, ред.
Ещё раз посмотрел. В группе Альберта Шестернева меня нет, я по прежнему в группе Виктора Понедельника на 37 месте с 0 очков. Причём указан месяц февраль, марта месяца почему то нет.
Ну как нет: Попробуйте почисть кэш браузера.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Аpбитр
21 марта в 11:56
Добрый День. Я вижу Вас в группе Альберта Шестернева, Вы в ней на третьем месте с 28600 очков. По финальному турниру уточняем.
Ещё раз посмотрел. В группе Альберта Шестернева меня нет, я по прежнему в группе Виктора Понедельника на 37 месте с 0 очков.
Причём указан месяц февраль, марта месяца почему то нет.
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