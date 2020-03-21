Габбьядини рассказал о том, как обнаружил коронавирус

Нападающий «Сампдории» рассказал о том, как он узнал, что заражен коронавирусом.

Вечером во вторник я почувствовал небольшую лихорадку, но не думал о вирусе. В ту ночь я плохо спал, часто просыпался, а утром кружилась голова, но мне не было жарко. Я измерил температуру, было 37.5 градусов. Я позвонил врачу, но еще не думал о вирусе. Однако моя жена предложила мне пройти тест на коронавирус, так как у нас дома двое маленьких детей. Доктор пришел, чтобы сделать тест, и мы договорились о встрече на следующий день. В четверг я уже был в порядке, температура прошла. В 3 часа мне позвонил доктор, сказал, что у меня положительный результат на вирус.