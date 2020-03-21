Игрок «Немана»: «Круто, что в России наш матч показал федеральный канал»

Нападающий «Немана» Гегам Кадимян после матча его команды с «Ислочью» в первом туре чемпионата Белоруссии (0:1) высказался о трансляции этой встречи на российском телевидении. Также он пожелал сил медикам, борющимся с пандемией коронавируса.
Напомним, что «Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Я знал, что в России показывали наш матч на федеральном канале, это круто, что тут говорить. Раньше только в FIFA доводилось слышать комментарий к своему матчу от Константина Генича, а тут он комментировал реальный футбол с твоим участием, это тоже круто. Поэтому тут только слова благодарности тем, кто показывал и комментировал матч, это вдвойне приятно. Хочется еще пожелать всем, чтобы эта ситуация в мире в скором времени устаканилась, чтобы каждый любитель футбола мог смотреть тот чемпионат, который он хотел бы сам смотреть.
От имени футболистов желаю сил медикам и врачам, чтобы все друг друга поддерживали, были солидарны со всеми людьми, держались вместе и оставляли на прилавках гречку и туалетную бумагу, а пока смотрите дальше чемпионат Белоруссии.