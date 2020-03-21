Игрок «Немана»: «Круто, что в России наш матч показал федеральный канал»

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21 марта 2020, 21:07

Нападающий «Немана» после матча его команды с «Ислочью» в первом туре чемпионата Белоруссии (0:1) высказался о трансляции этой встречи на российском телевидении. Также он пожелал сил медикам, борющимся с пандемией коронавируса.

Напомним, что «Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.