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Игрок «Немана»: «Круто, что в России наш матч показал федеральный канал»

21 марта 2020, 21:07
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)НеманМатч завершен

Нападающий «Немана» Гегам Кадимян после матча его команды с «Ислочью» в первом туре чемпионата Белоруссии (0:1) высказался о трансляции этой встречи на российском телевидении. Также он пожелал сил медикам, борющимся с пандемией коронавируса.

Напомним, что «Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.

Я знал, что в России показывали наш матч на федеральном канале, это круто, что тут говорить. Раньше только в FIFA доводилось слышать комментарий к своему матчу от Константина Генича, а тут он комментировал реальный футбол с твоим участием, это тоже круто. Поэтому тут только слова благодарности тем, кто показывал и комментировал матч, это вдвойне приятно. Хочется еще пожелать всем, чтобы эта ситуация в мире в скором времени устаканилась, чтобы каждый любитель футбола мог смотреть тот чемпионат, который он хотел бы сам смотреть.

От имени футболистов желаю сил медикам и врачам, чтобы все друг друга поддерживали, были солидарны со всеми людьми, держались вместе и оставляли на прилавках гречку и туалетную бумагу, а пока смотрите дальше чемпионат Белоруссии.   

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Все комментарии
galem72
galem72
22 марта в 10:01
Что может быть крутого в этом унынии? Включил на несколько минут и выдавил себе глаза: ничем не отличается от ФНЛ'вского или ПФЛ'овского днища. ((
Шишанутый
Шишанутый
21 марта в 21:52
Это звездный час белоруского футбола!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
21 марта в 21:44
И в Гродно уже армяне заехали!
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