Пресс-служба сборной России поздравила Инфантино с 50-летием

Пресс-служба сборной России в твиттере поздравила президента ФИФА Джанни Инфантино с 50-летием:

Джанни Инфантино – 50 лет. Поздравляем президента ФИФА и желаем успехов в развитии мирового футбола ⚽️

⠀

Gianni Infantino turned 50. Congratulations to @FIFAcom president. Best wishes and success in development of world football! pic.twitter.com/wnGXbmgW53