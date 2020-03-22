Футболист-анекдот. «Русскому Месси» посвящается

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сегодня, 16:00

В 25-й день рождения Дениса Давыдова, которому прочили большое будущее, «Соккер.ру» вспоминает не оправдавшего надежд воспитанника «Спартака».

Этого форварда называли самым талантливым воспитанником «Спартака» в XXI веке. Надеждами, которые он подавал, можно было поддерживать цену на нефть и сдерживать распространение коронавируса, а Леонид Федун однажды из лучших побуждений «проклял» Дениса Давыдова:

В «Спартаке» растет русский Лионель Месси – Денис Давыдов.

Денис дебютировал за «красно-белых» еще осенью 2013-го, когда Валерий Карпин выпустил его на концовку проигранного матча «Зениту» в Санкт-Петербурге. Игру было уже не спасти, но дать молодому понюхать порох такого сражения — бесценно. Еще три минуты в сезоне 2013/14 Давыдов сыграл в матче последнего тура против «Динамо», когда «Спартак» совершил камбэк и вырвал победу со счетом 3:2. Форвард был на поле, когда Дмитрий Комбаров заработал и реализовал пенальти в самой концовке добавленного ко второму тайму времени.

Любопытно, что самый запоминающийся матч за «Спартак» Давыдов тоже сыграл против «Динамо». И «Спартак» тоже победил 3:2, вырвав победу в концовке при непосредственном участии Дениса, который забил сам и красиво ассистировал Квинси Промесу. Но это будет при Дмитрии Аленичеве, который даст Давыдову 9-й номер и новый кредит доверия, а к основе молодого форварда подтягивал во многом вынужденно Мурат Якин. В 19 матчах при швейцарском тренере (в основном выходы на замену) Давыдов отметился тремя результативными передачами.

Давыдов даже сыграл за сборную России против Казахстана — в этом матче Фабио Капелло смотрел на молодежь и ближайшие резервы. Денис не слишком впечатлил итальянца, не поражала воображение его игра и в следующем сезоне с «девяткой» на спине. Гол и пас в матче с «Динамо» так и остались единственными, «Спартак» решил отправить все еще подающего надежды нападающего в Чехию, но из-за травмы Денис так и не сыграл ни матча за «Младу Болеслав». Зато удачно вернулся в «Спартак» — под Карреру и чемпионство.

Другое дело, что в чемпионском сезоне Давыдов сыграл 86 минут, а в стартовом составе появился однажды — в Самаре, когда «Спартак» уступил «Крыльям Советов» 0:4. После этого Каррера зачехлил Дениса навсегда, хотя форвард еще целый год тренировался с командой, эпизодически попадал в заявки на матчи и получал игровую практику в составе «Спартака-2». В начале 2018-го со всей очевидностью стало ясно, что Давыдов из главной надежды превратился в главное разочарование.

«Спартак» сослал Дениса с глаз долой из сердца вон в чемпионат Латвии, Марко Трабукки помог устроиться в одноименном клубе из Юрмалы, но запала «русского Месси» не хватило даже для одного из слабейших чемпионатов в Европе — 3 гола в 16-ти матчах. Год назад «Спартак» расстался с Давыдовым окончательно, отпустив его в «Нижний Новгород», но в ФНЛ тоже ничего не получилось: отсутствие твердого места в основе, инфантильный стиль игры, один гол за 200 минут игрового времени, забитый, по иронии судьбы в ворота «Спартака-2» — команды, за которую Денис играл успешнее всего в своей странной карьере.

В «Нижнем Новгороде» никто не пожалел о летнем уходе Давыдова в ЦСКА из Софии. Спартаковец стал армейцем и продолжил пробивать дно в Болгарии, где за полгода трижды вышел на замену в матчах чемпионата, сыграв в общей сложности порядка 50 минут. Да, отметился симпатичным голом в матче 1/16 Кубка Болгарии, вот только в соперниках была команда из третьей болгарской лиги, а в играх следующих раундов Давыдов не входил даже в заявку ЦСКА . При этом Денис зарабатывает в Болгарии 120 тысяч евро в год — не так много, как мог бы иметь в России, если бы не разучился бить по мячу, но на хлеб с маслом хватает. Яркий пример того, что футболистом быть не так уж и плохо.

К сожалению, Денис понял эту простую истину слишком рано и перестал развиваться, посчитав, что всего уже добился. И насколько я понимаю, он по-прежнему не прилагает сверхусилий, доволен текущим уровнем. Я имею в виду уровень жизни, а не футбольный уровень, потому что здесь Давыдов лишился статуса, у него «нет оценки». Обычно плохим футболистам не достается столько внимания на страницах «Соккер.ру», но обладавший огромным потенциалом и прекрасными перспективами Денис настолько плох и безнадежен, что это выходит за рамки обыденности.

Давыдов — икона провала, лицо разочарования отечественного футбола. Наш «Месси» оказался на болгарской обочине и сидит на заднице в пыли и грязи, дышит выхлопными газами, даже не пытаясь «голосовать», чтобы хотя бы автостопом вывезти свою карьеру из места, уже упомянутого в этом предложении. Ему все нравится в 25 лет, как нравилось в 18, 19, 20… Увы, футболист, который мог стать если не русским Месси, то хотя бы спартаковским Аршавиным, оказался бесхребетным парнем, напрочь лишенным амбиций, трудолюбия и честолюбия.

Но даже при всем при этом он неплохо устроился в жизни, в том числе благодаря когда-то неосторожно навешенному Леонидом Федуном ярлыку, который часто называют причиной неудач Давыдова. Не соглашусь с этим. В футбольном мире часто решают эмоции, часто произносятся неосторожные фразы — и хвалебные, и критические, но не может футболист навсегда утратить талант, если босс однажды хватил лишку и сравнил его с Месси.

Вина целиком и полностью лежит на самом Денисе и его окружении, у Давыдова было много времени, чтобы взяться за голову и расстаться с токсичными людьми и вредными привычками. Через «медные трубы» проходят все таланты, но если за пять лет не сумел взять себя в руки — извини, тебе лучше выбрать другую профессию. И об этом пора задумываться уже сейчас: сегодня Денис Давыдов поздравляет себя с 25-м днем рождения, но невозможно поверить, что он встретит 30-летие в статусе профессионального футболиста. А вы каким видите будущее Дениса Давыдова?

Фото: Инстаграм Дениса Давыдова