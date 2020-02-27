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«Баварии» исполнилось 120 лет

сегодня, 16:02

Сегодня футбольному клубу «Бавария» исполнилось 120 лет.

«Рекордмайстер» является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира.

«Бавария» заняла 3-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА. Вчера мюнхенцы представили форму к данному юбилею.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Ну не одним Вам гордиться положительной статистикой в играх с Реалом.... У Зенита вот положительная старта игр с Баварией....
Юбилей у баварии а ты приплетаешь зэнит) к чему?) ну победили разок и ладно) теперь главное с Бенфикой то совладайте))0
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Don trambon
сегодня в 17:30
Ну не одним Вам гордиться положительной статистикой в играх с Реалом....
У Зенита вот положительная старта игр с Баварией....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:25
120 лет отравляют бундеслигу(
Don trambon
Don trambon ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:24
В такие Юбилеи понимаешь как же велик и могуч Зенит.... Бавария - третья команда мира...И ни разу не побеждала команду из Санкт Петербурга... Только проигрывала и играла в ничью.... Надеюсь следующие 120 лет пойдут на пользу Баварии и они смогут сыграть 2 матча с Зенитом хотя бы в ничью...))) Успехов им и процветания !!!
У тебя всё в порядке?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:21
В такие Юбилеи понимаешь как же велик и могуч Зенит....
Бавария - третья команда мира...И ни разу не побеждала команду из Санкт Петербурга...
Только проигрывала и играла в ничью....
Надеюсь следующие 120 лет пойдут на пользу Баварии и они смогут сыграть 2 матча с Зенитом хотя бы в ничью...)))

Успехов им и процветания !!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:18
Поздравляю! На такую круглую дату надо постараться выиграть все турниры!
Mangur
Mangur
сегодня в 16:36
Поздравляю.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 16:08
Великий бренд! Целое поколение уже современных фанов выросло на Баварии Хайнкеса и Бундестим с мюнхенским костяком)
Gurben
Gurben
сегодня в 16:05
120 лет и столько много трофеев, спартаку скоро сто лет и ни одного трофея.
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