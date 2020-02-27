«Баварии» исполнилось 120 лет

Сегодня футбольному клубу «Бавария» исполнилось 120 лет.
«Рекордмайстер» является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира.
«Бавария» заняла 3-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА. Вчера мюнхенцы представили форму к данному юбилею.
У Зенита вот положительная старта игр с Баварией....
У Зенита вот положительная старта игр с Баварией....
Бавария - третья команда мира...И ни разу не побеждала команду из Санкт Петербурга...
Только проигрывала и играла в ничью....
Надеюсь следующие 120 лет пойдут на пользу Баварии и они смогут сыграть 2 матча с Зенитом хотя бы в ничью...)))
Успехов им и процветания !!!
Бавария - третья команда мира...И ни разу не побеждала команду из Санкт Петербурга...
Только проигрывала и играла в ничью....
Надеюсь следующие 120 лет пойдут на пользу Баварии и они смогут сыграть 2 матча с Зенитом хотя бы в ничью...)))
Успехов им и процветания !!!