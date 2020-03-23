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«Торпедо» останется на карантине до 29 марта

вчера, 22:33

Руководство московского «Торпедо» приняло решение продлить клубный карантин до 29 марта на фоне пандемии коронавируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и учитывая приостановку ФНЛ, руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин еще на неделю. Таким образом, футболисты продолжат работать по индивидуальной программе до 29 марта включительно. О дальнейших планах черно-белых будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил карантин до 29 марта.

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