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«Динамо» взяло под опеку амурского тигра из Московского зоопарка

вчера, 18:10

Московское «Динамо» на официальном Youtube-канале рассказало, что клуб взял под опеку амурского тигра из Московского зоопарка в рамках акции, посвященной вратарю Алексею Хомичу.

«Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за „Динамо“!» – назвали в «Динамо» видео, посвященное этой акции.

Тем временем главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков попал в число претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в марте.

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galem72
galem72
вчера в 21:44
Плешивый режим и так обязан это делать, а костинский кружок просто пиарится во время чумы. Не в обиду болельщикам ДМ.

На какой только бред не идёт власть, чтоб подняться в глазах населения.
tuman960
tuman960
вчера в 19:29
"когда делать нечего-яйца чешут"!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:06
Одного пожалуй прокормит.
VIPded
VIPded
вчера в 19:05
Тигр нашел себе ментовскую крышу...)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:28
Тонна рекламы в граммовом ролике.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:19
О футболе не забыли?
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