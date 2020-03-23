«Динамо» взяло под опеку амурского тигра из Московского зоопарка

Московское «Динамо» на официальном Youtube-канале рассказало, что клуб взял под опеку амурского тигра из Московского зоопарка в рамках акции, посвященной вратарю Алексею Хомичу.
«Ловит как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за „Динамо“!» – назвали в «Динамо» видео, посвященное этой акции.
Тем временем главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков попал в число претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в марте.
На какой только бред не идёт власть, чтоб подняться в глазах населения.
На какой только бред не идёт власть, чтоб подняться в глазах населения.