Российского футболиста обвиняют в сдаче матчей в чемпионате Беларуси

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вчера, 11:31

В Беларуси проходят слушания по делу о договорных матчах с участием ФК «Гомель».

В материалах дела в данный момент фигурирует лишь один игрок, россиянин .

Утверждается, что футболист сдавал матч Высшей лиги против БАТЭ (13 июня 2018 года), а также игру с брестским «Динамо» (29 июня 2018 года).

За игру с БАТЭ Айдов получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов, а за «Динамо» — 10 тыс.