Российского футболиста обвиняют в сдаче матчей в чемпионате Беларуси

В Беларуси проходят слушания по делу о договорных матчах с участием ФК «Гомель».
В материалах дела в данный момент фигурирует лишь один игрок, россиянин Дмитрий Айдов.
Утверждается, что футболист сдавал матч Высшей лиги против БАТЭ (13 июня 2018 года), а также игру с брестским «Динамо» (29 июня 2018 года).
За игру с БАТЭ Айдов получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов, а за «Динамо» — 10 тыс.
Ранее сообщалось, что матч российской ПФЛ «Урожай» — «Интер» мог носить договорной характер.