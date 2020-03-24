ГлавнаяНовости

Российского футболиста обвиняют в сдаче матчей в чемпионате Беларуси

вчера, 11:31

В Беларуси проходят слушания по делу о договорных матчах с участием ФК «Гомель».

В материалах дела в данный момент фигурирует лишь один игрок, россиянин Дмитрий Айдов.

Утверждается, что футболист сдавал матч Высшей лиги против БАТЭ (13 июня 2018 года), а также игру с брестским «Динамо» (29 июня 2018 года).

За игру с БАТЭ Айдов получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого 12 тыс. долларов, а за «Динамо» — 10 тыс.

Ранее сообщалось, что матч российской ПФЛ «Урожай» — «Интер» мог носить договорной характер. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПФЛ будет сотрудничать с РФС по проверке матча «Урожай» — «Интер»
Вчера, 11:16 Комментарии1
РФС проводит проверку на договорной характер матча «Урожай» — «Интер»
Вчера, 00:03 Комментарии2
Наставник «Урожая» отреагировал на слухи о договорном матче
23 марта Комментарии0
Экс-футболист РПЛ Яблонски осужден по делу о договорных матчах
11 февраля Комментарии3
В Белоруссии двух игроков пожизненно отстранили за договорные матчи
16 января Комментарии6
Прядкина допросили по делу о договорном матче
14 января Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 16:55
русофобы!
ДСА
ДСА
вчера в 12:49
Заработать хочет каждый
Vector-B B
Vector-B B
вчера в 12:35, ред.
в прессболе давно писали уже,старая новость да и завершил он карьеру уже вроде
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:52
" наш пострел везде поспел." У бацьки не забалуешь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100