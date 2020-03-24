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ПФЛ будет сотрудничать с РФС по проверке матча «Урожай» — «Интер»

вчера, 11:16

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что лига будет действовать вместе с РФС по вопросу проверки матча между краснодарским «Урожаем» и черкесским «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.

Матч 19-го тура ПФЛ прошел 13 марта и завершился победой «Урожая» со счетом 3:0. Ранее стало известно, что РФС проводит проверку встречи на предмет договорного характера.

«Мы будем действовать совместно с РФС. Как и было раньше по подобным ситуациям. Больше я ничего комментировать не хочу», — сказал Соколов.

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