ПФЛ будет сотрудничать с РФС по проверке матча «Урожай» — «Интер»

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вчера, 11:16

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что лига будет действовать вместе с РФС по вопросу проверки матча между краснодарским «Урожаем» и черкесским «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.

Матч 19-го тура ПФЛ прошел 13 марта и завершился победой «Урожая» со счетом 3:0. Ранее стало известно, что РФС проводит проверку встречи на предмет договорного характера.