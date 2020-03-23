Наставник «Урожая» отреагировал на слухи о договорном матче

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вчера, 14:02

Главный тренер «Урожая» отреагировал на слухи о том, что матч 19-го тура ПФЛ зоны «Юг» с черкесским «Интером» носил договорной характер:

Мы готовились, играли. Это был матч после долгого перерыва. Мы просто дожали соперника, в хорошей манере выиграли. Я уже всё сказал после игры: да, матч был непростым, никто не собирался уступать. То, что в целом говорят о договорных матчах, – это хорошо. Проблемы надо освещать, но нужна какая-то конкретика.

Команды перед игрой были в середине таблицы. Перед началом встречи, которую «Урожай» выиграет со счетом 3:0, коэффициент на победу краснодарского клуба резко упал.

Ранее бывший защитник «Томи» Давид Яблонски был признан виновным в договорных матчах в Чехии.