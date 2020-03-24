Глик прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии

Бывший защитник «Торино» , ныне выступающий за «Монако», в беседе с Gazzetta dello Sport заявил, что ему больно видеть, как Италия страдает от эпидемии коронавируса.

Мне больно. Я читаю итальянские газеты и слежу за новостями, прожив шесть прекрасных лет в Италии. Это мой второй дом, в котором я оставил частичку сердца, особенно в Турине. К сожалению, сейчас это один из городов, в котором больше опасности [чем в других итальянских городах].