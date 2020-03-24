Ривалдо: «Возможно, опыт Коутиньо в Бундеслиге заставил его „проснуться“»

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вчера, 08:32

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо высказался о полузащитнике «сине-гранатовых» , выступающем за «Баварию» на правах аренды. Ожидается, что хавбек вернется в «Барсу» из мюнхенского клуба по окончании сезона. По словам Ривалдо, Коутиньо нужно попытаться закрепиться в составе каталонцев, а не искать возможности для ухода в другую команду.

Он должен доказать, что другие были неправы, списав его со счетов. Ему нужно доказать, что он все еще может быть ключевым игроком для любой команды. Играть за «Барселону» — это уникальный шанс для футболиста. Возможно, опыт Коутиньо в Бундеслиге заставил его «проснуться» и увидеть, что «Барса» может быть правильным местом для него.