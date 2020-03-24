Лисёнок Харви

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сегодня, 11:25

Новый герой блога «Будем знакомы» — полузащитник «Лестера» Харви Барнс.

Сколько же интересных футболистов заиграли в «Лестере» за последнее время. Сначала Бен Чилуэлл, потом Джеймс Мэддисон, Харви Барнс, Чаглар Союнджу, теперь Хамза Чадхури, на подходе Джеймс Джастин. Вот об одном из них, Харви Барнсе, мы сегодня и поговорим. 22-летний полузащитник проводит прекрасный сезон. Кроме того, наряду с Джейми Варди — самый любимый игрок болельщиков «лисиц».

Харви — воспитанник «Лестера», даром что появился на свет в Бёрнли. Он поступил в местную футбольную академию в девять лет и всегда мечтал играть именно за «лисиц». Даже когда «Лестер» барахтался в Чемпионшипе, а те, кто рассуждал о чемпионстве, могли рассматриваться как пациенты психиатрической клиники. Барнс любил «Лестер» в «непогоду», когда это было ещё немодно. Харви был зачислен в состав, когда «лисицы» ещё не думали о победе в Премьер-Лиге. Но смог заиграть относительно недавно. Чтобы осуществить свою мечту, Барнсу пришлось пройти через аренды и доказать свою состоятельность, своё право играть за родной клуб.

Харви — потомственный футболист. Его отец Пол Барнс был неплохим нападающим. Уроженец Лестера играл во многих клубах — «Сток Сити», «Бирмингем Сити», «Бёрнли», «Хаддерсфилд». Вот только за команду из родного города поиграть не довелось. В Премьер-Лиге Барнса-старшего тоже не видели. В сборной Англии, разумеется, тоже. На Харви возложена миссия — сделать то, что не получилось у отца. И пока он с ней справляется. До сборной дело не дошло, но ещё не вечер.

Однако если Пол Барнс был центральным нападающим, то его сын избрал иное применение своим силам. Левый, атакующий полузащитник. В этом он больше похож на другого Барнса — знаменитого левого крайнего «Уотфорда», затем «Ливерпуля» и сборной Англии. Который, разумеется, не является родственником полузащитника «лисиц». А ещё англичане всё чаще сравнивают лестеровского Барнса с Райаном Гиггзом. Даром что манкунианец левша, а у Харви ударная нога правая. Конечно, у валлийца был более мощный старт, и к 22 годам Райан добился большего. Но это, согласитесь, не главное. Сейчас многие болельщики, не только фанаты «Лестера», смотрят на Барнса с надеждой. Быстрый, умелый и хитрый. Каким же ещё быть футболисту, воспитанному в клубе, на гербе которого изображена лиса.

В чемпионском составе «Лестера» Харви Барнс только числился. На поле он не выходил, даже в запас не попадал. Без него было кому ковать историческую победу. Харви же играл за молодёжную команду. В следующем сезоне он тренировался с основой «лисиц», но лихорадившему чемпиону было явно не до него. А в разгар чемпионата Харви отправили в аренду в «Милтон Кейнс Донс», поэтому выживал «Лестер» без него. Барнс же за полгода проявил себя молодцом и пошёл на повышение. Если «Милтон Кейнс» играл в Лиге 1 (третий по силам дивизион), то следующая команда Харви, «Барнсли», выступала в Чемпионшипе. «Дворняги» из Барнсли дали молодому футболисту полную свободу действий, Харви снова показал себя с хорошей стороны, и зимой «Лестер» вернул полузащитника. Как выяснилось, ради трёх выходов на замену.

Летом 2018 года «Вест Бромвич» пригласил Харви. «Дрозды» предлагали Барнсу постоянный контракт, но Харви предпочёл не сжигать мосты с «Лестером» и согласился только на аренду. Перед отправлением в новую команду он продлил договор со старой ещё на четыре года. «Я ещё вернусь. Через год», — пообещал Харви. И вернулся, но не через год, а раньше. Полузащитника отозвали уже в январе. Барнс провёл мощнейший первый круг в рядах «Вест Брома» — 9 голов и 7 результативных передач. Наконец-то оценили в родном коллективе. Когда же тренером «лисиц» стал Брендан Роджерс, Барнс стал полноправным игроком основы. Не всё получалось. Но два голевых паса Харви отдал, а в апреле забил свой столь желанный первый гол в Премьер-Лиге.

Но расцвет Барнса наступил именно в текущем сезоне. «Лестер» прилично разогнался и, если чемпионат будет доигран, скорее всего, попадёт в Лигу чемпионов. У каждого в составе своя роль. Джеймс Мэддисон — мозговой центр, Джейми Варди — наконечник копья. Барнс и правый атакующий полузащитник Айосе Перес — два двигателя команды. Харви забил семь мячей во всех турнирах и столько же раз помог отличиться товарищам. «Харви Барнс — игрок с блестящим будущим. Он прибавляет с каждым матчем, удовлетворяет свой голод. И он далеко не насытился», — охарактеризовал Роджерс своего левого крайнего. И тренер прав. Барнсу ещё есть, куда расти. При правильном отношении к делу, а оно у пятнадцатого номера «лисиц» правильное, никто не жаловался, он может вырасти в игрока уровня своего знаменитого однофамильца.

В сборной Англии Харви Барнс пока не играл. Возможно, у Гарета Саутгейта были планы задействовать футболиста «Лестера» в весенних контрольных матчах. Но сами знаете, что произошло. Поэтому дебют откладывается. Главное, чтобы всё закончилось благополучно. А отсрочка чемпионата Европы на год поможет Харви освоиться в составе «трёх львов» и отправиться на первенство континента не просто в числе 23 избранных, а в роли игрока стартового состава.

Останется ли Барнс в «Лестере». До эпидемии проходили слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Но вытащить Харви из родного клуба будет непросто. И дело не в цене футболиста, а она перевалила за двадцать миллионов и продолжает расти. Дело в том, что для Харви клубный патриотизм — не пустой звук. И просто так его из «лисьей норы» не вытащишь. Может и денег не хватить.