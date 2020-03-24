Фердинанд: «Усилит ли Коутиньо „Тоттенхэм“? Да, сто процентов»

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вчера, 12:13

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» заявил, что полузащитник «Барселоны» , выступающий за «Баварию» на правах аренды, является хорошим вариантом усиления состава для «Тоттенхэма».

Усилит ли он «шпор»? Да, сто процентов. Такие игроки, как Харри Кейн, Деле Алли, Сон, получат пользу от игры с ним.