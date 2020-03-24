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Фердинанд: «Усилит ли Коутиньо „Тоттенхэм“? Да, сто процентов»

вчера, 12:13

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, является хорошим вариантом усиления состава для «Тоттенхэма».

Усилит ли он «шпор»? Да, сто процентов. Такие игроки, как Харри Кейн, Деле Алли, Сон, получат пользу от игры с ним.

СМИ сообщают, что Коутиньо может продолжить карьеру в Англии. Отмечалось, что на игрока претендуют несколько грандов местного футбола, в частности – «Тоттенхэм».

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вчера в 14:24
Еврея жаба задушит купить его, ведь барсуки захотят отжать как минимум половину заплаченной за него суммы!)
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