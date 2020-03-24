Инс: «Великая ли команда „Ливерпуль“? Я бы так не сказал»

Бывший полузащитник сборной Англии заявил, что «Ливерпуль» под руководством еще не стал великой командой.

Великая ли они команда? Я бы так не сказал. Тебе нужно побеждать сезон за сезоном. Думаю, у них есть талантливые игроки и подходящий главный тренер, чтобы стать великой командой. Выдающиеся коллективы продолжают побеждать. Если «Ливерпуль» выиграет [английскую Премьер-Лигу] в этом сезоне и в следующем сезоне, тогда мы сможем начать называть их великой командой.