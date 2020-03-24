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Инс: «Великая ли команда „Ливерпуль“? Я бы так не сказал»

вчера, 11:54

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Инс заявил, что «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа еще не стал великой командой.

Великая ли они команда? Я бы так не сказал. Тебе нужно побеждать сезон за сезоном. Думаю, у них есть талантливые игроки и подходящий главный тренер, чтобы стать великой командой. Выдающиеся коллективы продолжают побеждать. Если «Ливерпуль» выиграет [английскую Премьер-Лигу] в этом сезоне и в следующем сезоне, тогда мы сможем начать называть их великой командой.

Отметим, что ранее легенда футбола Диего Марадона высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

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